MT-LBu z najnowszą wieżą Ukraińców

MT-LBu to powiększona wersja wielozadaniowego transportera gąsienicowego serii MT-LB z lat 60., z większą przestrzenią wewnętrzną oraz ulepszoną nawigacją. Jego pancerz w najgrubszych punktach ma tylko 13 mm grubości, chroniąc załogę przed ogniem broni małokalibrowej. MT-LBu posiada też ulepszony silnik diesla, pozwalający na jazdę po drodze z prędkością 62 km\h.

BM-7 Parus to natomiast zdalny system wieżowy, którego główną bronią jest 30 mm działko ZTM-1. Może strzelać na odległość do 2 kilometrów, rażąc piechotę, lekkie wozy opancerzone, a nawet drony czy helikoptery. Co więcej, działko może strzelać, gdy pojazd jedzie z prędkością 10 km/h.

Operator wieży BM-7 Parus posiada optyczno-telewizyjny system celowniczy. Dowódca zaś może lepiej obserwować pole walki dzięki panoramicznemu urządzeniu obserwacyjnemu. Za dobór i monitor stanu wszystkich rodzajów broni w wieży odpowiada system kontroli walki Track-M.

Uzbrojenie systemu wieżowego BM-7 Parus: