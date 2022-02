Według ukraińskiego Ministerstwa Obrony wojska rosyjskie do ataku regularnie wykorzystują pociski manewrujące o niskim profilu lotu 3M14 Kalibr, używane wcześniej m.in. w czasie wojny domowej w Syrii. Dziś pociski te - znane na Zachodzie jako SS-N-30A Sagaris - są jednymi z najważniejszych i najbardziej zabójczych w armii rosyjskiej.



Czym są pociski Kalibr i jakie są ich możliwości?

Pociski Kalibr w zależności od wariantu mierzą od 6,2 do 8,9 m, ważą od 1,3 do 2,3 tony i wyposażone są w głowicę wybuchową lub termojądrową o masie od 400 do 500 kg. Są one zdecydowanie ulubioną bronią Rosji, jeśli chodzi o wyprowadzanie precyzyjnych ataków z dystansu na wrogie cele.

3M14 Kalibr (NATO: SS-N-30A) to rosyjski pocisk manewrujący do ataku lądowego (LACM), ulepszona wersja 3M-14E "Club" LACM. SS-N-30A ma szacowany zasięg około 1500 do 2500 km i stał się podstawą zdolności uderzeń naziemnych rosyjskiej marynarki wojennej czytamy na blogu internetowym Missile Threat.

Pociski 3M14 Kalibr produkowane przez firmę NPO Nowator są uważane za bardzo wszechstronne, ponieważ mogą być wystrzeliwane ze standardowego systemu pionowego startu, który może być rozmieszczony na wielu typach okrętów wojennych i łodzi podwodnych.



Nawet tych małych, zmieniając je w dyskretne i jednocześnie potężne machiny wojenne, co jest szczególnie niebezpieczne.

Według Missile Threat fakt ten został potwierdzony już w 2011 roku przez "wysokiego rangą urzędnika rosyjskiego przemysłu obronnego":

Kalibr zapewnia nawet niewielkim platformom, takim jak korwety, znaczne zdolności ofensywne i przy użyciu ataku lądowego wszystkie platformy mają znaczną zdolność utrzymywania zagrożenia dla odległych stałych celów naziemnych przy użyciu konwencjonalnych głowic bojowych. Upowszechnienie tej zdolności w nowej rosyjskiej marynarce wojennej dogłębnie zmienia jej zdolność do odstraszania, stanowienia zagrożenia lub niszczenia wrogich celów tłumaczył.

Co warto podkreślić, rosyjska armia jesienią ubiegłego roku zapewniła sobie świeżą dostawę tych śmiercionośnych pocisków, bo podczas Międzynarodowego Forum Wojskowo-Technicznego Armia-2021 podpisała kontrakt na dostawę kolejnej partii 3M14 Kalibr, które trafiły do okrętów nawodnych i podwodnych jej marynarki wojennej.