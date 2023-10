Kolejny Hiacynt zniszczony na Ukrainie

Analitycy białego wywiadu podejrzewają, że trafienie rosyjskiej armatohaubicy miało miejsce w regionie Kreminny. Użyty do tego pocisk GMLRS musiał zostać wystrzelony przez sławną wyrzutnię M142 HIMARS bądź M270 MLRS. Amerykańska broń zawsze służy Ukraińcom do niszczenia kluczowej broni Rosjan.

Reklama

Taką jest właśnie armatohaubica 2S5 Hiacynt, którą wojska Putina masowo wykorzystują do ostrzeliwania ukraińskich pozycji. To także terrorystyczna broń, którą ostrzeliwano mieszkania cywili w wielu ukraińskich miastach. Ta artyleria jest priorytetowym celem ukraińskich żołnierzy i dlatego do tej pory zniszczyli już 35 Hiacyntów.