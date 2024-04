Trzy samoloty transportowe dostarczyły ważną broń

Wszystkie rejsy miały oznaczenie cargo, czyli transportowe, a były obsługiwane przez linie Kalitta Air i Compass Air Cargo, które należą do firm ze Stanów Zjednoczonych. To może wskazywać na nową broń dostarczoną do Polski, która niebawem wyruszy w podróż na Ukrainę. Nieoficjalnie mówi się m.in. o czołgach Leopard i częściach zamiennych do systemów rakietowych Hawk.

Jeszcze do niedawna tytuł największego samolotu transportowego na świecie należał do AN-225 Mrija, ale jedyny egzemplarz został zniszczony na lotnisku Kijów-Hostomel w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jednostka wyposażona była w sześć silników, mogła się pochwalić długością 84 metrów, rozpiętością skrzydeł przekraczającą 88 metrów i imponującą ładownią o wymiarach 43 x 6,4 x 4,4 m, gdzie można było umieścić nawet 250 ton ładunku.