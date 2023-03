Według dostępnych informacji Turcja posiada 339 czołgów Leopard 2, 355 czołgów Leopard 1, 785 amerykańskich czołgów M60 Patton i 750 czołgów M48 Patton. Istotnym wzmocnieniem tureckiej armii będzie wprowadzenie do służby nowego rodzaju czołgu Altay, który jest krajowej produkcji. Ma zostać włączony do tureckiego wojska już w kwietniu tego roku - będą to jak na razie dwa egzemplarze.

Masowa produkcja czołgu nowej generacji rozpocznie się w 2025 roku. Do tego czasu inżynierowie mają przeprowadzać dodatkowe testy i analizy, by ostateczna wersja była wolna od błędów. Jak podkreśla Bulgarianmilitary cały projekt był wielokrotnie opóźniany ze względu na zachodnie embarga, które były wprowadzane ze względu na niektóre tureckie decyzje polityczne i wojskowe w ostatnich latach.