Tylu żołnierzy Putin posłał do piachu. Aż trudno uwierzyć w te liczby

Eksperci zwracają też uwagę, że niedawne walki w Awdijiwce, mieście w południowo-wschodniej Ukrainie, przyczyniły się do 90 proc. wzrostu liczby zabitych i rannych rosyjskich żołnierzy. Jednocześnie Rosja poniosła duże straty w uzbrojeniu i zyskała marginalną pozycję pomimo fali ataków, ale według The New York Times, powołującego się na rosyjskich ekspertów, rosnące straty raczej nie zniechęcą Putina do kolejnych.

Giną setkami tysięcy, Putin niewzruszony

Bo choć zdolność Rosji do obrony okupowanego terytorium i przeprowadzania kosztownych ataków zależy od liczby personelu, to Kreml nasilił przecież kampanie rekrutacyjne przy użyciu zachęt finansowych, a jesienią ubiegłego roku wprowadził częściową mobilizację. Do tego, jak informował już wcześniej Insider, rosyjscy dowódcy mają w zwyczaju wysyłać rannych z powrotem do walki bez uprzedniego ich leczenia.



W tym miejscu warto też podkreślić, że według doniesień ponad połowa rannych rosyjskich żołnierzy to osoby po amputacjach - szacuje się, że ok. 54 proc. rosyjskich żołnierzy, którzy odnieśli rany w czasie wojny i są poddawani leczeniu, miało amputację kończyny.

Amputacji doznał też szokujący odsetek ukraińskich żołnierzy i szacuje się, że amputacje w Ukrainie są tak samo powszechne jak w okopach I wojny światowej, głównie ze względu na zależność Rosji od min i artylerii. Mówimy tu o 20-50 tys. ukraińskich żołnierzy, a jeśli chodzi o straty wojenne, to w sierpniu The New York Times pisał na podstawie informacji od anonimowych amerykańskich urzędników, że zginęło ok. 70 tys. żołnierzy ukraińskich, a od 100 do 120 tys. zostało rannych.