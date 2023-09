S-400 Triumf to chluba Rosjan, którą coraz częściej tracą

Nawet jeśli otrzymamy informacje o trafieniu kolejnych elementów systemu S-400, to trudno mówić o zniszczeniu całego systemu. Całość warta 1,2 miliarda dolarów to ogromny kompleks, składający się z licznych wyrzutni, radarów i centrum dowodzenia. Jednak strata nawet pojedynczych elementów to bolesny cios dla Rosjan.

S-400 Triumf to czwarta generacja rosyjskich systemów obrony powietrznej, przeznaczona do zwalczania samolotów, dronów, pocisków manewrujących i balistycznych. W zależności od wystrzeliwanego pocisku zasięg systemu S-400 wynosi 250-400 kilometrów, na maksymalnej wysokości aż 56 kilometrów. W teorii to rosyjska wersja amerykańskiego Patriota.

Zdjęcie Systemy S-400 znajdują się w Obwodzie Kaliningradzkim. Mają bronić Rosji przed ewentualnym atakiem od strony Morza Bałtyckiego / Vitaly Kuzmin / Wikimedia

W przeciwieństwie do Patriota, elementy S-400 są coraz częściej niszczone w Ukrainie. Pod koniec sierpnia wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) we współpracy z siłami rakietowymi zniszczyli elementy systemu S-400 w pobliżu wsi Oleniwka na Krymie. Wraz z kolejnym skutecznym atakiem okazuje się, że rosyjski supersystem obrony powietrznej... nie potrafi bronić się przed atakiem z powietrza.

Inne możliwe cele w ataku na Eupatorię

Prócz systemu S-400 potencjalnym celem Ukraińców w Eupatorii mogą być inne instalacje wojskowe, znajdujące się w mieście. Mapa militarnych obiektów na Krymie, sporządzona przez Radio Swoboda, wskazuje, że w Eupatorii znajduje się wojskowe lotnisko oraz stacja napraw samolotów szturmowych Su-25.

Niedaleko miejsca zniszczonej wyrzutni S-400 znajduje się wojskowa stacja radiotechniczna, monitorująca przestrzeń powietrzną. To w niej Rosjanie umieścili radar 5N84A "Oborona-14", który stanowi idealny cel wojskowy. Zdjęcia dronów, które rozbiły się w mieście Eupatorię, wskazują, że jest szansa, iż Ukraińcy mogli chociaż spróbować trafić w dodatkowe cele