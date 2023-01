Ukraina będzie masowo produkować pociski moździerzowe w zagranicznych zakładach

Od początku wojny, Ukroboronprom nie jest w stanie zapewnić bezpiecznej produkcji sprzętu wojskowego na terenie Ukrainy. Wskutek tego zarówno kierownictwo, jak i inżynierowie, specjaliści i część personelu znaleźli się poza granicami kraju. Jak donosi Bulgarianmilitary, ukraińska państwowa firma zbrojeniowa korzysta z zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terytorium jednego z państw NATO.

Nie wiadomo, który kraj został wybrany, lecz Bulgarianmilitary sugeruje, że możliwymi lokalizacjami są Czechy, Polska, Francja, czy Dania. Warte podkreślenia jest to, że 19 listopada 2022 roku Ukraina i Czechy podpisały umowę o wspólnej produkcji sprzętu wojskowego, rozwoju centrów konserwacji i napraw, zwiększonej produkcji amunicji, oraz wspólnej współpracy w dziedzinie wysokich technologii wojskowo-przemysłowych. Wówczas ogłoszono również, że Ukroboronprom koncentruje się na pociskach artyleryjskich 120 mm, 122 mm i 152 mm, które są zgodne ze standardem NATO.

Nowy ukraiński pocisk moździerzowy

Ukroboronprom poinformował, że nowy pocisk moździerzowy 82 mm jest lepszy niż standardowy. W trakcie testów "stworzył" zwiększoną liczbę śmiercionośnych fragmentów (w 2 lub 2,5 razy więcej niż standardowy pocisk).

Ukraińska firma zbrojeniowa podaje, liczba odłamków w przypadku standardowego pocisku 82 mm jest różna w zależności od odległości. Na 5 metrach rejestrowanych jest 198 jednostek, na 10 m jest to 70 jednostek, a przy 15 m to 41 jednostek. Nowy pocisk na tych samych odległościach tworzy odpowiednio: 460, 140 i 69 odłamków. Broń ma być wykorzystywana do ostrzeliwania wrogich zgrupowań żołnierzy w zasięgu do 4 500 m.

Jakich moździerzy używa Ukraina?

Ukraińskie wojsko posiada szeroki asortyment moździerzy, lecz większość z nich jest dostarczanych z zachodu i są nimi moździerze 60 mm i 120 mm. Do tej pory broń kalibru 60 mm dostarczyła Polska, USA i Bułgaria, a kalibru 120 mm Czechy, Finlandia i Francja. Ponadto Ukraina samodzielnie produkuje moździerze 60 mm i 120 mm.

Jak podkreśla Bulgarianmilitary produkcja nowych pocisków 82 mm jest bardzo istotna, ponieważ według źródeł, właśnie ten kaliber jest najbardziej rozpowszechniony w ukraińskich siłach lądowych. Broń kalibru 82 mm pochodzi z byłego Związku Radzieckiego, Serbii, Iranu i Azerbejdżanu. Bulgarianmilitary sugeruje, że sprzęt ten mógł zostać przekazany Ukrainie przez Stany Zjednoczone, które wcześniej go przejęły na wodach Oceanu Indyjskiego. Miał on być transportowany z Iranu do jemeńskich Huti.