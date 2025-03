Ukraina ma nowe drony- kamikadze SETH. Kupi jeszcze 4,5 mln w 2025 roku!

Ukraińska organizacja charytatywna Come Back Alive dostarczyła na front partię dopiero co opracowanych dronów-kamikadze, wzmacniając zdolności Sił Zbrojnych Ukrainy do atakowania rosyjskich pozycji w rejonie Torecka. SETH, bo tak nazywają się te jednostki, to lokalnie produkowana amunicja krążąca, zaprojektowana jako bardziej ekonomiczna i elastyczna alternatywa dla tradycyjnej broni dalekiego zasięgu.