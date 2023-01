Jak powiedział Nausėda: - Determinacja narodu litewskiego, by wesprzeć Ukrainę, jest bezprecedensowa. 95 proc. ludności kraju opowiada się za pomocą humanitarną, 70 proc. z nich przekazało pieniądze i rzeczy dla Ukrainy. Od państwa litewskiego w 2022 roku Ukraina otrzymała wsparcie w wysokości 660 milionów euro, z czego 240 mln euro to pomoc wojskowa. Litwa będzie kontynuować tę pomoc aż do zwycięstwa.

Jak podaje litewski portal Lrt.lt, Litwa obecnie transportuje do Ukrainy setki generatorów i transformatorów, by przywrócić sprawność sektorowi energetycznemu, który ucierpiał po ostatnich rosyjskich bombardowaniach.

Co potrafi armata L70?

L70 jest wielozadaniową armatą automatyczną kalibru 40 mm, która została opracowana przez firmę Bosfor i weszła do służby w szwedzkiej armii już w 1952 roku. Od 2005 roku system jest produkowany i sprzedawany przez BAE Systems AB.

Szybkostrzelność sprzętu wynosi około 240 strzałów na minutę. L70 wraz z wózkiem polowym waży prawie 5 000 kg. Prędkość pocisków osiąga 1000 m/s, a efektywny zasięg wynosi 3 000 m. Jednakże system może ostrzeliwać cele oddalone nawet o 12 500 m (maksymalny zasięg), ale szansa trafienia spada. L70 wystrzeliwuje pociski 40x365 mm R o wadze 0,96 kg. Sprzęt wyposażony jest w napęd elektrohydrauliczny, lecz w razie potrzeby można przestawić go na tryb ręczny.

L70 występują w kilku wariantach i w zależności od modelu, sprzęt wyposażony może być w elektrooptyczne i wielosensorowe systemy kierowania ogniem, dalmierze laserowe, programowanie wybuchów powietrznych, elektrooptyczne autonomiczne systemy śledzenia Felis, czy systemy celowania z napędem elektrycznym.