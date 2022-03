Ukraina zaprasza ochotników do walki. Powstał międzynarodowy legion

Andrzej Kozłowski Militaria

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński zapowiedział utworzenie Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej dla ochotników, którzy chcą dołączyć do walki z rosyjską inwazją. Komunikat przywódcy spotkał się z pozytywnym odzewem, a chęć wstąpienia do nowej jednostki zapowiedziało już wielu weteranów zachodnich sił zbrojnych. To nie pierwszy raz, kiedy próbuje się tworzyć podobne oddziały. Zagraniczni bojownicy biorą udział w konflikcie od 2014 roku.

Zdjęcie Oddziały w Donbasie / Wikipedia