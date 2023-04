Ukraina zarobi miliardy na produkcji tego kosmicznego cacka

Teraz wiemy już, że koncerny militarne naszego wschodniego sąsiada będą dostarczać nowoczesne i wydajne silniki oraz komponenty do futurystycznych i najbardziej zaawansowanych dronów Bayraktar Kizilelma. Na pierwszy rzut oka z wyglądu przypomina on amerykańskie myśliwce F-35 Lightning II i europejskie Eurofighter Typhoon. Przedstawiciele Baykar zapewniają, że jest to maszyna światowej klasy.

Dron Bayraktar Kizilelma to część ukraińskiej myśli technicznej

Dron właśnie pomyślnie przechodzi kolejne loty testowe, więc jego premiera jeszcze w tym roku wydaje się bardzo prawdopodobna. Masowa produkcja ma ruszyć w 2024 roku. Maszyna ma niemal natychmiast trafić na front, bo w ramach podpisanej z Kijowem umowy, turecki Baykar nie tylko sięgnął po silniki ukraińskiej produkcji, ale i uruchomi produkcję modelu Bayraktar Kizilelma na terenie Ukrainy.