Ukraińcy "budują" samoloty F‑16 w stodołach

W sieci pojawiło się ciekawe zdjęcie jednej z takich makiet myśliwca F-16. Ukraińcy stosują do budowy atrap najróżniejsze materiały, które tylko znajdą się pod ich ręką. Najczęściej jest to drewno, plastik czy metal. Nie brakuje też dmuchanych makiet . Tym razem wykorzystano elementy drewniane. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się rewelacyjnie.

To będzie oznaczało sporą stratę finansową dla Kremla i jednocześnie zwiększenie bezpieczeństwa ukraińskiej floty powietrznej, która będzie miała więcej czasu na ewakuację lub zmianę taktyki. Wymuszane ataki są też źródeł bardzo cennej informacji dla Ukraińców o możliwościach obserwacyjnych i uderzeniowych rosyjskiej armii.

Żołnierze ujawnili, że sama makieta stanowi to tylko część sukcesu. Aby wzmocnić realistyczność zniszczenia celu, Ukraińcy ukrywają pod makietami beczki z paliwem lub materiały wybuchowe. W sieci aż roi się od fałszywych zdjęć i filmów , na których uwieczniono ataki na ukraińskie systemy obrony powietrznej czy właśnie samoloty, którymi dumnie chwalą się Rosjanie, a w rzeczywistości uwieczniono na nich tylko zniszczenie atrap prawdziwej broni. Budowa takich drewnianych czy dmuchanych wynalazków jest nieporównywalnie tańsza od systemów obrony czy myśliwców, dlatego z powodzeniem stosuje się je na polach walki od zarania dziejów.

F-16 to naddźwiękowy myśliwiec wielozadaniowy produkowany od lat 70. XX wieku, który zdolny jest do przeprowadzania szeregu misji. Od zwalczania siły powietrznej wroga, przez ataki na cele naziemne, rozpoznanie, aż po tłumienie obrony przeciwlotniczej.

Jedną z jego głównych zalet jest znaczna ilość zintegrowanego z nim nowoczesnego uzbrojenia. Mowa tutaj m.in. o pociskach powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM, które zdolne są do rażenia samolotów wroga z odległości ponad 100 kilometrów, pociskach manewrujących JASSM o zasięgu ok. 400 kilometrów w standardowej wersji oraz szeregu innych rodzajów amunicji precyzyjnej, zdolnej do rażenia przeciwnika z odległości bezpiecznej dla samolotu.