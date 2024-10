Ukraińcy długo na nie czekali. To potężne pociski dla F-16

Potężne pociski AIM-9X Sidewinder już w Ukrainie

Analitycy tłumaczą, że obecnie używane na Ukrainie myśliwce F-16 najczęściej służą jako latające systemy obrony powietrznej przeciwko rosyjskim atakom rakietowym. Pociski AIM-9 idealnie nadają się do takiego zastosowania. Jako że na Ukrainie systemów Patriot czy IRIS-T wciąż jest jak na lekarstwo, Kijów właśnie w ten sprytny sposób może wzmocnić obronę i skuteczniej neutralizować rosyjskie rakiety.

AIM-9X Sidewinder to najnowsza wersja pocisków powietrze-powietrze. Została wdrożona do użytku w 2003 roku i wciąż jest najpopularniejszym środkiem do neutralizacji zagrożeń powietrznych. W porównaniu do AIM-9L/M, nowa wersja nie różni się tylko głowicą i napędem rakietowym. Największe zmiany zaszły w systemach naprowadzania na cel i aerodynamice. Systemy naprowadza na cel działają w podczerwieni i widzą termiczny jego obraz.