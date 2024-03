Ukraińcy dziękują Polakom za sprzęt do ataku na terytorium Rosji

Polskie drony Warmate i FlyEye na Ukrainie

W trakcie najnowszej akcji, udało się zniszczyć za pomocą zaledwie jednego drona Warmate radar Kasta-2E2. Jest to mobilny system obserwacyjny średniego zasięgu. Można go przemieścić w dowolne miejsce i stamtąd zacząć detekcję. Pomimo tego faktu, zwykle jest instalowany przez Rosjan w jednym miejscu i dlatego jest tak łatwym celem. Kasta-2E2 oferuje możliwość wykrywania celów powietrznych na dystansie do 150 km i pułapie do 6 km.

Dron Warmate został zaprojektowany i zbudowany wspólnie przez polską firmę WB Electronics i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Urządzenia te należą do kategorii amunicji krążącej. Dron ma 1,6 metra rozpiętości skrzydeł, nieco ponad metr długości, a jego waga to blisko 6 kg. Bezzałogowiec może przebywać w powietrzu przez 60 minut, oferuje zasięg na poziomie 30 km, prędkość przelotu do 80 km/h i może odbywać loty na wysokości od 150 do 300 metrów.

Wideo youtube

Tysięczny dron FlyEye o polskiej firmy WB Electronics

Co ciekawe, polska firma WB Electronics pochwaliła się właśnie, że wyprodukowała tysięcznego egzemplarza drona FlyEye w wersji 3.x. Te drony również działają na Ukrainie. Drony obok głównych misji rekonesansu, mogą również wykonywać misje lekkiego transportu najważniejszych przesyłek czy nawet przenosić niewielkie uzbrojenie precyzyjne. Urządzenie w swojej głowicy posiada kamerę z 30-krotnym przybliżeniem oraz kamerę z termowizją, dzięki której zapewnia dobry obraz podczas realizacji nocnych misji.

Dron jest szczególnie dobry w przekazywaniu informacji dla artylerii do precyzyjnego ostrzału, czyli zadaniu, które jest niezwykle ważne podczas wojny za naszą wschodnią granicą. FlyEye jest niezwykle kompaktową maszyną i można ją przygotować do startu w mniej niż 10 minut. Ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą 3,6 metra i waży 12 kilogramów.

Polskie drony odporne na rosyjskie systemy zakłócające

Zarówno drony Warmate, jak i FlyEye mogą poszczycić się zastosowanymi najnowocześniejszymi zdobyczami technologii, a oprogramowanie jest bezustannie aktualizowane na bazie doświadczeń z działalności na froncie. To wszystko sprawia, że drony są niezwykle trudne do wykrycia przez nawet najnowocześniejsze systemy radarowe Rosji, dzięki czemu stają się dla nich bardzo łatwym celem.