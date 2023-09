Ukraińcy mają potężną maszynę, która zatrzymuje Rosjan

MDK-3 to klucz do utrzymania pozycji na froncie Ukrainy

MDK-3 to specjalistyczny wóz do kopania okopów i jak widać na nagraniu, idealnie sprawdza się w swojej roli. Do tworzenia umocnień wykorzystuje glebogryzarkę z tyłu platformy. W ciągu godziny na optymalnej glebie może wykopać okop długi na 200 metrów, szeroki na 3,5 i głęboki na 2.

Może też tworzyć pozycje obronne dla ciężkich pojazdów np. czołgów. To właśnie takie maszyny jak MDK-3 są bardzo ważną bronią w rękach Ukraińców, jak i Rosjan. Często posiadanie dobrego okopu decyduje o życiu bądź śmierci żołnierza. Bez nich obrona kluczowych terenów mogłaby być praktycznie niemożliwa.