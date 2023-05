Ukraińcy mają „przeciwpancerne motocykle”. Niezwykły film

Gdy w twoim kierunku zmierza pancerna kolumna wroga, kluczowe jest zajęcie odpowiedniej pozycji do obrony. Trzeba to zrobić szybko, ale być przy tym niezauważalnym. Taką taktyką kierują się ukraińscy żołnierze, którzy skutecznie wykorzystują wszelkie możliwe środki do przerabiania rosyjskich czołgów w płonące wraki.

Teraz w sieci Ukraińcy pokazali jeden z ciekawszych patentów na walkę z wrogimi maszynami, czyli "przeciwpancerny motocykl". Jest to po prostu zwykły motocykl, do którego doczepiono prowizoryczną podstawę z działem bezodrzutowym. Efekt jest doprawdy zaskakujący, co możemy zobaczyć na filmie.