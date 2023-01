Ukraińcy straszą rosyjską flotę morską zmodyfikowanymi okrętami

Ukraińskie zmodyfikowane kanonierki typu Giurza-M

Okręty projektu Giurza-M budowane były i są obecnie w stoczniach w Mikołajewie. Nowe kanonierki najpewniej również tam powstają. Jednostki Giurza-M mają wyporność po ok. 51 ton i mierzą 23 metry. Jak przystało na kutry dedykowane do działań rzecznych, ich zanurzenie wynosi zaledwie metr. Idealnie sprawdzą się one w zadaniach planowanych przez ukraińską armię.