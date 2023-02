Ukraińcy stworzyli „szkołę” dla Rosjan. Uczy ich jak niszczyć własną broń

Akcję prowadzi partyzancka grupa Atesh, która nazywa ją swoistą "szkołą przetrwania wojny".

Stworzyli w niej serię kursów online dla Rosjan, uczących jak niepostrzeżenie uszkodzić czołgi, wozy i pojazdy, dzięki czemu wstrzymają planowane wysłanie do walki.

Głównym hasłem reklamowym kursów Atesh dla Rosjan jest "zarabiaj i na wojnie naprawiając sprzęt na tyłach, a nie ginąc w walce na froncie".

Atesh chwali się, że już 4000 rosyjskich żołnierzy przystąpiło do ich kursu i regularnie zaburza działania rosyjskiej machiny wojennej.

Atesh zarzeka się, że prócz swojej szkoły prowadzi także wiele innych akcji, za pomocą ukrytych agentów.

Reklama