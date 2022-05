Jak donosi Ukrinform w ciągu ostatniej doby armia ukraińska zniszczyła dwa rosyjskie czołgi, 17 systemów artylerii, 38 pancernych wozów bojowych oraz 10 wojskowych samochodów, a także 7 bezzałogowych samolotów Orlan-10. Jednocześnie odparli 10 ataków wroga.

Przez ostatni tydzień ukraińscy żołnierze odparli 63 ataki Rosjan, zniszczyli 45 czołgów, 43 systemy artyleryjskie, 4 jednostki specjalne, 149 pancernych wozów bojowych, 6 specjalnych maszyn bojowych, 68 wozów wojskowych, 6 samolotów oraz 32 bezzałogowe statki powietrzne. Do tego przechwycono dwie rosyjskie rakiety.

Rosyjscy dowódcy w Ukrainie

Od początku wojny siły ukraińskie zlokalizowały i zniszczyły co najmniej 31 rosyjskich stanowisk dowodzenia i łączności. Co najmniej kilku rosyjskich generałów zginęło w trwających walkach. Do tej pory udało się potwierdzić tożsamość dziesięciu generałów.

Andrij Sukhovetsky, zastępca dowódcy 41. Armii Centralnego Okręgu Wojskowego

Magomed Tushaev, dowódca 141 pułku zmotoryzowanego,

Witalij Gerasimow, pierwszy zastępca dowódcy 41. Armii Centralnego Okręgu Wojskowego Rosji

Andriy Kolesnikow, dowódca 29. Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego

Oleg Mityaev, dowódca 150 Dywizji Strzeleckiej (uznawana za niezwykle elitarną)

Andriy Mordvichec, dowódca 8 Armii Gwardii Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej

Andrey Paliy, zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej

Yakov Rezantsew, dowódca 49 Połączonej Armii Zbrojnej

Vladimir Frolow, zastępca dowódcy 8 Gwardyjskiej Armii Ogólnowojskowej Południowego Okręgu Wojskowego

Andrei Simonow, starszy dowódca jednostek do walki elektronicznej

Rosyjskie/nierosyjskie drony Orlan-10

Dla jednostek obrony powietrznej ukraińskiej armii "najpopularniejszym celem" są drony Orlan-10. Bezzałogowe samoloty działają głównie poza ukraińską przestrzenią powietrzna lub tymczasowo nad okupowanym terytorium Donbasu. Drony Orlan-10 prowadzą głównie rozpoznanie lotnicze.

Dron jest trudny do wykrycia. Zazwyczaj lecą one w grupach po dwa lub trzy, w których pierwszy używany jest do rozpoznania terenu, drugi do walki elektronicznej, a trzeci jako transponder, który przesyła informacje do centrum sterowania.

Najnowszy wariant posiada desygnator laserowy, który pozwala na wskazanie celów dla precyzyjnie kierowanej artylerii i amunicji lotniczej. Może osiągać prędkość 245 km/h, przy maksymalnym zasięgu do 1400 km. Może posiadać obrazowanie optyczne, termowizję oraz kamerę FPV.

Jego cena waha się od 80 000 do 120 000 dolarów, w zależności od jego konfiguracji.

Elektronika, która wypełnia ten statek powietrzny nie ma prawie nic wspólnego z Rosją - elektronika jest/była importowana z USA, Japonii, Chin, czy Niemiec. Orlany wciąż stanową duże zagrożenie dla ukraińskiego wojska.