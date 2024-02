Ukraińcy zniszczyli rosyjską artylerię w spektakularny sposób

Dwa rosyjskie haubice spalone

Druga haubica 2S19 MSTA-S po trafieniu zajęła się ogniem, który ostatecznie wypalił całą konstrukcję. Tym samym Rosjanie stracili cenne maszyny, które pomagają im napierać na pozycje obronne Ukraińców w okolicach Kupiańska. A miejsce to jest istotne w skali całego frontu na Ukrainie.

Rosjanie od miesięcy próbują zdobyć Kupiańsk w obwodzie charkowskim, który utracili w czasie ukraińskiej kontrofensywy 2022 roku. Dla Rosjan to miasto jest ważnym punktem logistycznym. Przy tym stanowi wstęp do szerszej ofensywy na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna w celu odbicia dużych części obwodu charkowskiego i Ługańskiego, co jest celem Putina na 2024 rok.