Ukraińscy piloci w USA szkolą się na symulatorach F-16

O zaproszeniu do USA dwóch ukraińskich pilotów poinformowała telewizja NBC News, a za nią inne media m.in. CNN.

Według ich doniesień na bazie anonimowych źródeł z administracji kongresowej ukraińscy piloci przebywają w bazie wojskowej w Tucson (Arizona).

Tam mają przechodzić testy na symulatorach lotu, w celu oceny ich umiejętności przez amerykańskich wojskowych. Ma to posłużyć oszacowaniu predyspozycji do pełnych szkoleń m.in. z lotów myśliwcami F-16.

Te informacje są jak na razie największym dowodem na to, że Stany Zjednoczone faktycznie myślą o wysłaniu F-16 na Ukrainę.

Reklama