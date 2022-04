W Donbasie Ukraińcy mieli po raz pierwszy wykorzystać amerykańskie wyrzutnie MLRS M270. Tę skuteczną artylerię rakietową o kalibrze 227 mm można porównać z rosyjskimi Uraganami.

Czym jest M270 Multiple Launch Rocket Systems?

M270 Multiple Launch Rocket Systems (270 MLRS) to opancerzona, gąsienicowa, wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet produkcji amerykańskiej.

Głównym celem wyrzutni jest niszczenie pozycji wroga na dystansie powyżej 30 kilometrów niezależnie od panujących warunków pogodowych. MLRS jest skuteczny przeciwko żołnierzom wroga, pojazdom, artylerii czy obronie przeciwrakietowej. Jak widzimy, jest to bardzo wszechstronna broń.

Reklama

M270 znajduje się w służbie amerykańskich sił zbrojnych niemal 40 lat. Pierwszy egzemplarz dostarczono w 1983 roku. Broń jest również wykorzystywana w innych siłach NATO. Ogółem M270 używa 14 państw. Wyprodukowano łącznie 1300 takich wyrzutni, a produkcja ich zakończyła się w 2003 roku.

Wideo youtube

Pojazd mierzy 6,972 m, jego szerokość 2,972 m, a wysokość 2,617 m. Masa bojowa to 25 ton. Pojazd może się rozpędzić do prędkości 64 km/h a jego zasięg to 483 km. M270 napędzany jest wysokoprężnym silnikiem Cummins o mocy 373 kW. Z przodu znajduje się opancerzona kabina załogi, wyposażona w system obrony przed bronią masowego rażenia.

Wykorzystywana jest różnorodna amunicja od niekierowanych pocisków kasetowych po naprowadzane rakiety. Nie wiadomo, jaki rodzaj amunicji zostanie przekazany Ukrainie. M270 używany był podczas wojny w Zatoce Perskiej, w Afganistanie oraz w Iraku. Następcą M270 jest w armii amerykańskiej M142 HIMARS.

Ukraina potrzebuje teraz ciężkiej broni, czołgów, artylerii oraz wyrzutni rakiet, aby powstrzymać rosyjskie wojska, które próbują przełamać pozycje w Donbasie. Powoli agresorzy zajmują kolejne części terytorium, dlatego każdy pojazd jest na wagę złota. Wiele państw zadeklarowało swoją pomoc, wysyłając zestawy artylerii. Problemem jest jednak czas, ponieważ żołnierze ukraińscy muszą zostać przeszkoleni z obsługi zachodnich systemów.