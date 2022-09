Jeden z dziennikarzy wojskowych opublikował na Twitterze nagranie z Ukrainy, na którym widoczne jest wykorzystanie przez ukraińskie wojska armaty 2S7 Pion .

. Wystrzały są tak potężne, że żołnierze znajdujący się blisko tego sprzętu muszą zakrywać uszy.

Mimo, że armata może mieć swoje lata (maszyny tego typu są produkowane od 1975 roku), to może być nadal skuteczna w walce.

Co potrafi ciężkie działo 2S7 Pion?

Armata 2S7 Pion to radzieckie działo samobieżne 203 mm o dużej mocy, którego załoga składa się z aż siedmiu osób. Maszynę napędza silnik wysokoprężny V12 o mocy 547 kW. Działo jest wysokie na 3 m, długie na ponad 13 m, a szerokie na prawie 3,4 m, z kolei jego masa wynosi prawie 50 ton. Maszyna przy pełnym zbiorniku paliwa może pokonać około 675 km.

Z działa można wystrzeliwać pociski odłamkowo-burzące o masie aż 110 kg, których zasięg wynosi prawie 40 km. Oprócz pocisków odłamkowo-burzących armata może strzelać pociskami chemicznymi, kasetowymi, pociskami służącymi do przebijania betonu, a nawet pociskami jądrowymi. Szybkostrzelność wynosi tu 2 strzały na minutę. Korpus 2S7 wykonany jest z dwuwarstwowego pancerza, gdzie zewnętrzna warstwa ma 13 mm grubości, a wewnętrzna 8 mm. Obudowa jest w stanie trzykrotnie osłabić efekt promieniowania powstałego w wyniku ataku nuklearnego.

Co ciekawe 2S7 Pion jest wyposażony w specjalny alarm dźwiękowy, który emituje serię ostrzegawczych sygnałów przed wystrzeleniem ładunku. Jest to konieczne, gdyż wybuch z wystrzału pocisku może fizycznie obezwładnić nieprzygotowanego żołnierza. W skrajnych przypadkach mogą oni doznać wstrząsu mózgu. System przenosi cztery sztuki amunicji, a kolejne cztery są przenoszone przez pojazd wsparcia. Ze względu na duży zasięg, maszyna może wystrzelić jeden lub dwa pociski i opuścić pozycję, zanim pierwsza salwa uderzy we wrogie pozycje (które są oddalone o około 40 km). Dzięki czemu 2S7 Pion jest mniej podatny na kontratak.

Armata wyposażona jest także m.in. w panoramiczny celownik artyleryjski oraz celownik bezpośredniego ognia OP4M-99A, a także noktowizory TVNE-4B. Zewnętrzna komunikacja obsługiwana jest przez radiostację R-123M w paśmie VHF, która zapewnia stabilne przekazywanie informacji w odległości do 28 km.

Według oficjalnych informacji Kijów posiadał w 2021 r. 13 aktywnych egzemplarzy, a 83 znajdowało się w magazynach. W wyniku rosyjskiej napaści nieaktywne maszyny zostały sprowadzone z rezerw i przywrócone do czynnej służby. Armaty są obecnie wykorzystywane m.in. w armii rosyjskiej, gruzińskiej, azerbejdżańskiej, czy północnokoreańskiej.

Co ciekawe, polskie wojsko również posiadało osiem jednostek 2S7, które były wykorzystywane od 1985 do 2006 roku. Najpierw służyły w 5. Brygadzie Artylerii w Głogowie, a potem w 23. Śląskiej Brygadzie Artylerii w Bolesławcu.