Transportery są w ciągłym ruchu, by zminimalizować rosyjskie szanse na trafienie. Jednocześnie takie manewry pomagają ukraińskim żołnierzom w podejściu do pozycji wroga. Jak zauważa The War Zone do przełamania rosyjskich linii obrony potrzeba czegoś więcej niż wyłącznie pojazdów opancerzonych.

Z kolei 15 marca w pobliżu miasta Novodanylivka w obwodzie zaporoskim miała miejsce próba rozpoznania rosyjskich pozycji przez siły ukraińskie - według rosyjskich źródeł operacja się nie powiodła. Media donoszą, że Ukraińcy zostali ostrzelani, kiedy dotarli do pierwszej linii okopów.