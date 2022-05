Trzeba przyznać, że Ukraina w rewelacyjny sposób prowadzi swoje akcje propagandowe i psychologiczne wobec rosyjskich agresorów. Z doniesień z frontu wynika jasno, że morale wśród rosyjskich żołnierzy z dnia na dzień lecą na łeb i na szyję.

A będzie jeszcze dla nich gorzej, bo Ukraińcy przygotowali specjalną witrynę, która odlicza czas do zniszczenia Mostu Krymskiego . Co ciekawe, ma to nastąpić już 9 maja, czyli w Dniu Zwycięstwa. Jeśli akcja się uda, to oddziały agresora stracą dostawy zapasów i sprzętu z samej Rosji, a to będzie oznaczało ich rychłą porażkę na południu Ukrainy.

Reklama

Zdjęcie Ukraińska witryna odlicza czas do zniszczenia Mostu Krymskiego / materiały prasowe

Most Krymski przebiega przez Cieśninę Kerczeńską. To jedyne połączenie Rosji z samym Krymem. Każdego dnia wojska rosyjskie przerzucają przez niego zapasy i ciężki sprzęt, dzięki któremu mogą prowadzić ataki na południu Ukrainy. Jeśli Ukraińcom uda się go zniszczyć, to będzie to oznaczało poważne problemy dla Kremla. Jeszcze gorzej będzie dla nich, gdy Ukraińcy odbiją południowe miasta. Wówczas zostanie również całkowicie odcięta droga zaopatrzenia przez ląd.

Niestety, nie jest to łatwe zadanie. Ukraińska armia bezustannie próbuje tego dokonać, ale obszar mostu jest obecnie jednym z najbardziej strzeżonych na całym świecie. To strategiczny obiekt, który chroniony jest najlepszym sprzętem, jaki tylko posiada Rosja. Mówimy tu np. o zestawach przeciwlotniczych S-500.

Nie oznacza to jednak, że nie można prowadzić wojny psychologicznej. To idealnie wychodzi Ukraińcom od chwili rozpoczęcia rosyjskiej agresji. Dzięki witrynie odliczającej czas zniszczenia Mostu Krymskiego, można zastraszyć Rosjan i w ten sposób wywrzeć na nich presję, by skierowali tam większe siły i jednocześnie osłabili swoje pozycje na północ od Krymu.