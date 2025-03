Atak na rosyjską bazę Engels-2. Ukraińcy zdradzili szczegóły

Udany atak Ukraińców na bazę strategicznego lotnictwa Rosji Engels-2 w obwodzie saratowskim miał miejsce w nocy z 19 na 20 marca. Kilkadziesiąt bezzałogowców spadło na obiekt, wywołując ogromny pożar. Ucierpieć miały składy paliwa oraz amunicji.

Teraz Sztab Generalny ukraińskiej armii zdradził, jak wielki cios zadano podczas tego ataku. Podano, że zniszczonych miało zostać aż 96 pocisków manewrujących, jakie Rosjanie używają do ataku na ukraińskie miasta. Jak zauważył kanał OSINTTechnical, zdjęcia satelitarne już wcześniej wskazywały, że podczas ataku praktycznie zrównano z ziemią kilka magazynów amunicji. Doniesienia Ukraińców mogą być więc bardzo blisko prawdy.

Ukraińcy mogli zniszczyć pociski Ch-101 i Ch-55/555

Engels-2 stanowi serce lotnictwa strategicznego Federacji Rosyjskiej. Jest bazą dla 184. Pułku Lotnictwa Ciężkich Bombowców i 121. Gwardyjskiego Pułku Lotnictwa Ciężkich Bombowców. Obecnie znajduje się na niej nieokreślona liczba bombowców Tu-95MS oraz Tu-160M. Te samoloty potrafią latać na dużych wysokościach, odpalając groźne pociski jak Ch-101 i Ch-555. To właśnie one mogły zostać zniszczone podczas ostatniego ataku.

Ch-101 przenosi głowicę bojową o masie 400 kilogramów i może rozpędzić się do 1000 km/h. Leci na odległość do 3500 kilometrów, wykorzystując do naprowadzania rosyjski system nawigacji satelitarnej GLONASS oraz nawigację inercyjną.

Pociski Ch-101 podwieszone pod bombowiec Tu-95MSM Dmitry Terekhov Wikimedia Commons

Ch-555 to zmodyfikowany pocisk Ch-55, któremu głowicę jądrową zastąpiono ładunkiem odłamkowo-burzącym o masie 300 kilogramów. Układ naprowadzania jest analogiczny do tego z Ch-101. Jego zasięg maksymalny ma wynosić do 2500 kilometrów, rozpędzając się do prędkości ok. 940 km/h.

Jeden z największych ataków Ukraińców

We wtorek ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii oceniło, że ukraiński atak na bazę Engels był najbardziej udanym uderzeniem na siły rosyjskie w tym roku. Według Sztabu Generalnego armii Ukrainy to uderzenie przyczyniło się do uratowania wielu Ukraińców. Zniszczone pociski miały być użyte do kampanii ataków na ukraińskie miasta w kwietniu.

