Zgodnie z informacjami podanymi przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Ołeksandra Syrskiego, do ataku doszło w nocy 31 marca, a celem ukraińskiej operacji dronowej była rosyjska baza lotnicza wykorzystywana do stacjonowania bombowców strategicznych. Zdjęcia satelitarne analizowane czujnym okiem obserwatorów wojskowych wskazują na poważne uszkodzenia infrastruktury, w tym budynków służących do przygotowania pocisków manewrujących Ch-22 i Ch-32 , a szczególnie jednego, gdzie przed startem konfiguruje się systemy napędowe i namierzania.

Został zaprojektowany w latach 60. XX wieku, jednak jego wersje zmodernizowane używane są do dzisiaj. Tu-22M3 charakteryzuje się prędkością dochodzącą do 2,3 Mach (około 2400 km/h), co czyni go niezwykle trudnym celem do zestrzelenia, a do tego zasięg operacyjny wynoszący ok. 7000 km pozwala na przeprowadzanie ataków na cele znajdujące się w głębi terytorium wroga.