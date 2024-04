Ukraiński Su-27S zrzuca francuski prezent. To bomby AASM-250 Hammer

To świetne wieści dla Ukrainy, bo mowa o rozwiązaniu, które pozwala zmienić zwykłe niekierowane bomby w broń precyzyjnego rażenia - działa to dokładnie tak samo jak amerykański system JDAM. AASM Hammer (Armement Air-Sol Modulaire) kosztuje ok. 300 tysięcy dolarów sztuka i może być zamontowany na zwykłych bombach lotniczych o masie od 125 do aż 1000 kg. A jak to dokładnie działa?

Co potrafi AASM Hammer?

Przy montażu AASM umieszcza się systemy zwiększenia zasięgu i nowe systemy naprowadzania obejmujące nawigację inercyjną, GPS, a przy niektórych bombach naprowadzanie na podczerwień lub laserowe, co pozwala na uderzenie z dokładnością nawet do 1 metra. Dzięki silnikowi na paliwo stałe oraz dodatkowym skrzydłom, które umożliwiają szybowanie, AASM zapewnia zwiększony zasięg - taka bomba może dolecieć na odległość nawet 70 kilometrów, czyli taką samą jak np. standardowe precyzyjne pociski GMLRS do systemów M142 HIMARS.

Warto też dodać, że Rosja również dysponuje podobnym rozwiązaniem, a mowa o niekierowanych bombach FAB-250 i FAB-500 (bomby ogólnego przeznaczenia z głowicą odłamkowo-burzącą) wyposażonych w moduł UMPK (Ujednolicony Moduł Planowania i Korekcji), o których piszemy od pewnego czasu. Kreml znacznie zwiększył ich użycie, zrzucając je z odrzutowców Su-34 i Su-35 podczas przelotów nad kontrolowanym przez siebie terytorium, gdzie nie sięga ukraińska obrona powietrzna.