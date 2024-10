Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, czyli ręczne wyrzutnie rakietowe rażące cele lekkimi pociskami przeciwlotniczymi, mogą wydawać się przestarzałe w zestawieniu z nowoczesnymi technologiami (np. bezzałogowymi), ale podczas wojny w Ukrainie wielokrotnie mogliśmy przekonać się o ich ogromnym znaczeniu w zwalczaniu wzrokowo obserwowanych celów powietrznych.

Wystarczy tylko spojrzeć na polskie Pioruny i amerykańskie Stingery, z których korzysta Ukraina, a także konkurencyjne rosyjskie rozwiązania. Jak 9K333 Verba, czyli jeden z najbardziej zaawansowanych przenośnych systemów obrony powietrznej Rosji, który został właśnie przejęty przez siły ukraińskie i poddany szczegółowej analizie. Jak podkreślają analitycy, jest to znaczący sukces, ponieważ mówimy o jednym z najnowocześniejszych elementów technologii obrony powietrznej w rosyjskich arsenale.

Polska ma Pioruny, Rosja Igły i Verby

Został on zaprojektowany do precyzyjnego zwalczania samolotów, śmigłowców, a nawet pocisków manewrujących i trafił do produkcji seryjnej w 2014 roku (przechwycony przez Ukrainę egzemplarz został wyprodukowany w 2020 roku). Do służby wszedł oficjalnie w 2015 roku i od tego czasu znajduje się na wyposażeniu sił lądowych i formacji powietrzno-desantowych.