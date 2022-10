Portal TheWarZone uważa, że niedawno opublikowane nagranie, na którym widoczne jest wystrzeliwanie przez Ukraińców rakiet z systemów RBS-17, może być pierwszym udokumentowanym użyciem tej broni w ataku śródlądowym. System ten został zaprojektowany głównie do obrony wybrzeża przed desantami i innymi zagrożeniami pochodzącymi ze strony morza.

Jak informuje TheWarZone obrona linii brzegowej Ukrainy już nie jest priorytetem, co mogło skłonić ukraińskie siły do kreatywnego korzystania z dostarczonej przez Szwecję broni. We wrześniu Norwegia zobowiązała się do przekazania Ukrainie około 160 laserowych pocisków kierowanych Hellfire. Mogą one być wykorzystane w celu niszczenia pojazdów opancerzonych, w tym w misjach obrony kluczowych obszarów i w zasadzkach.

Co potrafi szwedzki RBS-17?

RBS-17, inaczej Robot 17 lub SAAB HSDS to szwedzki pocisk przeciwokrętowy, który jest wystrzeliwany z lądu. Konstrukcja i zasada działania opiera się na amerykańskim AGM-114C Helfire. Do obsługi systemu wystarcza zaledwie dwóch żołnierzy. Skuteczny zasięg tej broni wynosi 5-8 km, zaś maksymalny zasięg to 8 km. Pociski są kierowane laserowo i odznaczają się bardzo dużą precyzją.

System jest przenośny i można go szybko montować i rozmontować, co jest szczególnie istotne w przeprowadzaniu zasadzek. Głowica waży około 9 kg, a cały pocisk ma masę 48 kg. Rakieta osiąga prędkość około 450 m/s (1,3 Macha). Jej długość wynosi 163 cm, przy szerokości prawie 18 cm. Jeden pocisk kosztuje około 25 000 funtów. Szwedzkie wojsko wykorzystuje szybkie łodzie do transportu tego systemu między lądem a wyspami, przez co tworzy się "ruchome i nieprzewidywalne" zagrożenie ze strony tych pocisków.