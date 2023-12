Raytheon rozpoczął już prace nad systemami anten mikrofalowych dużej mocy. Prototypy mają być dostarczane amerykańskiemu wojsku w ramach projektu Directed Energy Front-Line Electromagnetic Neutralization and Defeat (DEFEND). Trzy lata pracy nad systemem ma pochłonąć ponad 31 mln dolarów. Dotąd o podobnej broni dywagowali wyłącznie miłośnicy teorii spiskowych...

Wojskowa technologia przyszłości

Jak powiedział w oświadczeniu Colin Whelan, prezes ds. zaawansowanych technologii w Raytheon: - Niekinetyczne systemy obronne są kluczową częścią amerykańskiej strategii obrony narodowej. Nowe iteracje systemów mikrofalowych Raytheona o dużej mocy to opłacalne i niezawodne rozwiązania, które działają z prędkością światła, umożliwiając naszym żołnierzom obronę przed szybszymi i bardziej zwrotnymi zagrożeniami.

Reklama

Specjaliści podają, że system mikrofalowy o dużej mocy ma działać poprzez uwalnianie fal energii, które dosłownie przytłoczą wewnętrzne obwody wrogich systemów, przez co elektronika będzie bezużyteczna. Z kolei Raytheon zapewnia, że prototypy będą wytrzymałe i będą mogły być transportowane na pierwszą linię frontu, by zwalczały "zagrożenia powietrzne".

DefenceNews przypomina, że Pentagon każdego roku wydaje około miliarda dolarów, by rozwijać własne programy broni o ukierunkowanej energii. Prace prowadzone są, aby technologia ta była rozmieszczana na pokładach samolotów, pojazdów naziemnych i na okrętach wojennych. Systemy mają zwalczać wrogie pociski oraz drony.

Heidi Shyu, podsekretarz obrony ds., badań i inżynierii USA w lutym 2022 roku umieściła energię ukierunkowaną na liście 14 kluczowych, powstających technologii obronnych.

- Co robi laser, aby zadać obrażenia wyznaczonemu celowi, wykorzystując ukierunkowaną energię? Po prostu się nagrzewa i topi, prawda? Po prostu mnóstwo energii. Tak naprawdę nie ma interakcji falowej. Dzięki HPM [systemy anten mikrofalowych dużej mocy - red.] tak naprawdę próbujesz użyć elektromagnetyzmu zawartego w powietrzu, aby uniemożliwić działanie wszystkiemu, co wykorzystuje napięcie i prąd, i próbujesz to zrobić tak efektywnie, jak to możliwe, ponieważ nie jest to łatwe - powiedział Andy Lowery, dyrektor operacyjny firmy obronnej Epirus.

Raytheon do tej pory prowadził prace nad Counter-Electronic High Power Microwave Extended Range Air Base Defense, znanym jako CHIMERA, dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Z kolei na początku 2023 roku ogłoszono, że jeden z pojazdów opancerzonych Wolfhound zostanie wyposażony w wysokoenergetyczny laser.