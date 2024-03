USA dostarczą do Ukrainy gotowe fabryki dronów. Mieszczą się w kontenerach

Jakie drony produkuje xCell?

A jeśli chodzi o same drony, flagowym bezzałogowcem firmy do druku 3D jest model "Tempest", który mierzy 1,8 m długości i 2,1 m rozpiętości skrzydeł. Charakteryzuje się on maksymalną masą startową 25 kg i może przenosić ładunek o masie 4,5 kg, a jego zasięg, czas utrzymywania się w powietrzu i prędkość przelotową można modyfikować w zależności od wymagań misji za pomocą wymiennych układów napędowych.

Co więcej, dron można rozłożyć na przenośne walizki przeznaczone, co ułatwia transport i obsługę przez jedną osobę, a jest także wyposażony w zgłoszoną do opatentowania funkcję "szybkiego podłączania/odłączania", umożliwiającą szybką i efektywną rekonfigurację w locie. Firestorm Labs planuje produkować ponad 500 dronów miesięcznie w swoim zakładzie w San Diego, co oznacza, że umożliwi przyszłym klientom nie tylko samodzielny druk dronów w xCell, ale i ich zakup.

Wideo youtube

Decentralizacja zwiększa bezpieczeństwo

Wracając jednak do kontenerów, duży zastrzyk gotówki od Lockheed Martin Ventures i Pentagonu sugeruje, że wojskowi eksperci uznali pomysł za udany i zasadny. I w sumie to trudno się temu dziwić, bo w obliczu potencjalnego zagrożenia decentralizacja produkcji dronów działa tylko na korzyść, utrudniając przeciwnikowi wpływ na zdolności militarne kraju. Widzimy to zresztą w Ukrainie, gdzie fabryki produkujące drony rozsiane są po tajnych placówkach w całym kraju, co dosłownie uniemożliwia ich zlokalizowanie i zniszczenie.



Ian Muceus nie ukrywa nawet, że Kijów, który stanął w obliczu wyzwań związanych z utrzymaniem stałych dostaw dronów wojskowych od zachodnich partnerów, był w jego głowie przez cały czas. Oczywiście, nie brakuje głosów, że chociaż druk 3D jest obiecujący w przypadku masowej produkcji dronów, to jego skalowalność i opłacalność jest obecnie mocno wątpliwa w przypadku wojny na pełną skalę, ale jak pokazuje sytuacja w Ukrainie, czasem nie ma innego wyjścia.