Od początku wojny Ukraina dozbrajana jest przez państwa europejskie i Stany Zjednoczone. Możliwe, że to właśnie dzięki tej pomocy są w stanie tak długo stawiać opór przeważającym siłom wroga. Ukraińcy z marszu są w stanie zrobić użytek z większości sprzętu, który jest przysyłany.

Oczywiście, może się wydawać, że najlepiej uzbroić obrońców w najnowocześniejszy ekwipunek, by zyskali przewagę nad wrogiem. W rzeczywistości, w przypadku wielu maszyn i sprzętu jego operatorzy musieliby przejść specjalistyczny trening, na który nie ma czasu w trakcie walk. Dlatego też Ukraińcom zależy na uzbrojeniu, które znają. Stąd też ochoczo przyjęli by znajdujące się w posiadaniu Polski, samoloty MiG-29.

Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie sowieckie uzbrojenie

Portal the Wall Street Journal poinformował o tym, że Stany Zjednoczone zamierzają wysłać Ukrainie sowieckie maszyny, które pozostają w ich posiadaniu. Na przestrzeni lat skupowali je, by ich żołnierze byli dobrze z nimi zaznajomieni oraz wykorzystywali je podczas szkoleń. Stany Zjednoczone chciały całą operację zbierania sprzętu produkcji radzieckiej utrzymać w tajemnicy, lecz w 1994 roku na lotnisku Huntsville w stanie Alabama zaobserwowano samolot transportowy sowietów. Później ujawniono, że samolot był wyposażony w system obrony przeciwlotniczej S-300, który USA nabyły na Białorusi w ramach tajnego projektu.

Boeing C-17 Globemaster III - to ten samolot zostanie wykorzystany do transportu uzbrojenia

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, na jaki sprzęt mogą Ukraińcy liczyć. Do tej pory podano jedynie, że wśród uzbrojenia, które zostanie wysłane do naszych wschodnich sąsiadów znajduje się 9K33 Osa (SA-8 Gecko) - samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy, zdolny do niwelowania obiektów w powietrzy w każdych warunkach atmosferycznych.

Wiadomo już, że do transportu sprzętu dla Ukrainy zostanie wykorzystany C-17 Globemaster III, czyli ciężki samolot transportowy wyprodukowany przez Boeinga. Po raz pierwszy ten model wzniósł się w powietrze w 1991 roku i jest używany przez wiele krajów członkowskich NATO, w tym przez Polskę. Rozmiary samolotu robią wrażenie, jest on długi na 53 metry, a jego rozpiętość wynosi 51 metrów. C-17 doskonale nadaje się do transportu uzbrojenia ze względu na 353 metry kwadratowe przestrzeni nośnej.