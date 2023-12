F-15EX to "samolot widmo"?

Produkcja myśliwców F-15EX zaczęła się w 2020 roku, jednak od samego początku Boeing napotykał ogromne problemy z uruchomieniem jej w pełnej skali. Firma wyjawiła, że po uruchomieniu linii montażowych myśliwców F-15EX, zamiast skupić się na tworzeniu nowych samolotów, musiała usuwać błędy konstrukcyjne.

To zrodziło opóźnienia w terminarzu dostaw. Pierwsze dwa myśliwce F-15EX trafiły do US Air Force między marcem a kwietniem 2021 roku. EX3 pierwotnie miał wejść do służby jeszcze w grudniu 2022. Tak duże opóźnienia w dostawach sprawiły, że Pentagon zmniejszył liczbę zamówionych samolotów ze 144 do 104 maszyn.

Jednak informacje podane przez The War Zone wskazują, że Boeing mógł już ustabilizować produkcję F-15EX. Rzecznik Boeinga wyjawił portalowi, że firma ma nadzieję przekazać US Air Force dwa kolejne myśliwce EX5 i EX6 jeszcze przed końcem tego roku. Możliwe więc, że pomimo początkowych opóźnień uda się utrzymać terminarz dostaw myśliwców F-15EX.

F-15EX może trafić do Polski

Warto przypomnieć, że podczas wrześniowych targów Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach Boeing zaprezentował myśliwce F-15EX Wojsku Polskiemu. Sama firma publicznie przyznała, że myśliwiec wzmocniłby potrzeby bezpieczeństwa narodowego Polski i NATO.

Nasza armia miała nawet wyrazić zainteresowanie prezentacją z sugestią, że F-15EX jest brany pod uwagę jako nowy myśliwiec Polskich Sił Powietrznych. Obecnie wojsko poszukuje samolotu dominacji powietrznej czwartej generacji. F-15EX wpisuje się w te oczekiwania.

Zdjęcie F-15EX / Ilka Cole / Wikimedia

F-15EX to konstrukcja na sterydach

F-15EX Eagle II to najnowsza modernizacja serii dwumiejscowych myśliwców wielozadaniowych F-15, którego platforma sięga lat 70. Maszyna została wręcz zaprojektowana od nowa, aby mogła służyć przez następne dziesięciolecia i współgrać ze współczesnymi, a nawet przyszłymi systemami pola walki.

Najważniejsze modyfikacje w myśliwcu F-15EX względem starszych modeli przeprowadzono na polu elektroniki. Myśliwiec posiada nowe systemy walki elektronicznej, czujniki i oprogramowanie zaprojektowane w tzw. otwartej architekturze systemów misji (OMS). Wraz z nowym radarem APG-82(V)1 oraz systemem wykrywania zagrożenia AN/ALQ-250 Eagle Passive Warning Survivability System, F-15EX stanowi także niebywałą platformę walki elektronicznej.

Parametry myśliwca F-15EX

Długość: 19,45 m

Rozpiętość skrzydeł: 13,05 m

Wysokość: 5,65 m

Masa bojowa: 36700 kg

Napęd: 2x silniki turbowentylatorowe General Electric F100-PW-229 z dopalaczami

Prędkość maksymalna: 2600 km\h

Zasięg: 4445 km (z tankowaniem w powietrzu)

Punkty mocowania uzbrojenia: 23

Uzbrojenie: 1x sześciolufowe działko M61A1 20 mm (500 sztuk), 12x pocisków powietrze-powietrze (AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM lub 24x pociski powietrze-ziemia