Stany Zjednoczone ogłaszają nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Co przekażą?

Nowy pakiet pomocy wojskowej USA o wartości 2,1 miliarda dolarów, jest dostarczany w ramach Inicjatywy Wsparcia Bezpieczeństwa dla Ukrainy, która przewiduje długoterminowe kontrakty z przemysłem lub krajami partnerskimi.



"Stany Zjednoczone będą nadal współpracować ze swoimi sojusznikami i partnerami, aby zapewnić Ukrainie możliwości zaspokojenia jej potrzeb na polu bitwy i długoterminowych wymagań dotyczących pomocy w zakresie bezpieczeństwa" - podkreślił Pentagon. Tym razem Ukraina może liczyć na jeszcze potężniejszą broń, a mianowicie:



- Dodatkową amunicję do systemu obrony przeciwlotniczej Patriot

- Systemy obrony powietrznej i rakiety HAWK

- Pociski artyleryjskie 105 mm i 203 mm (m.in do zestawów Pion)

- Systemy bezzałogowe RQ-20 Puma

- Amunicję do systemów rakietowych

- Wsparcie w zakresie szkoleń, konserwacji i utrzymania sprzętu

Co dotychczas Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie?

Zdjęcie Jak Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie? / INTERIA.PL

Pakiet pomocy z końca maja

Poprzedni pakiet ogłoszony 31 maja, o wartości 300 milionów dolarów, związany był z atakami rosyjskich dronów na cywilną infrastrukturę Ukrainy z dala od linii frontu.

Rosja nadal prowadzi brutalną, zupełnie niesprowokowaną wojnę z Ukrainą, przeprowadzając kolejne naloty i bombardując ukraińskie miasta w całym kraju. powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John F. Kirby podczas odprawy w Białym Domu

W pakiecie znalazła się dodatkowa amunicja do systemów obrony powietrznej Patriot, systemów obrony powietrznej Avenger, systemów przeciwlotniczych Stinger oraz pocisków rakietowych AIM-7 do obrony powietrznej.

Pakiet zawiera również więcej możliwości artyleryjskich i przeciwpancernych, oprócz precyzyjnej amunicji powietrznej i innych przedmiotów.

Sekretarz obrony Lloyd J. Austin III podkreślił ciągłe wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy na zakończenie ostatniego szczytu, mówiąc, że Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy zobowiązała się zrobić jeszcze więcej, aby wesprzeć walkę Ukrainy o wolność.