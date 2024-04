USA: Parasol atomowy obejmuje całe terytorium Polski

Polska znajdzie się w programie Nuclear Sharing?

Polska nigdy w historii nie była tak bezpieczna jak obecnie. Ma to również związek z ostatnimi ćwiczeniami Steadfast Defender24 czy Dragon24, które obejmują terytorium Polski. Według danych opublikowanych przez NATO, w aktualnie trwających ćwiczeniach łącznie udział weźmie ponad 50 okrętów, od lotniskowców po niszczyciele, 80 myśliwców, helikoptery i drony, co najmniej 1100 wozów bojowych, w tym 133 czołgów i 533 bojowych wozów piechoty. Najbardziej imponuje jednak liczba żołnierzy. Na poligonach ma pojawić się w sumie 90 tysięcy żołnierzy, co oznacza, że będą to największe ćwiczenia od 1988 roku.

Analitycy sugerują, że jeśli Polska przystąpi w przyszłości do programu współdzielenia taktycznej broni nuklearnej, co w tych okolicznościach jest bardzo prawdopodobne, będziemy mogli liczyć na strategię odstraszania nuklearnego NATO. Oznacza to, że Kreml będzie bardziej ważył wypowiadane słowa na temat polityki naszego kraju.

Władze Polski i społeczeństwo za Nuclear Sharing

Spośród trzech mocarstw jądrowych NATO, do których należą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja, tylko to pierwsze udostępnia innym krajom swój arsenał. Niegdyś obejmował on rakiety powietrze-powietrze, ziemia-ziemia, pociski artyleryjskie oraz bomby lotnicze. Od 1994 roku w służbie pozostały jedynie taktyczne bomby nuklearne B-61 w wersjach Mod 3,4 i 10, opracowane jeszcze w latach 60.

W Europie, oprócz Wielkiej Brytanii i Francji, broń jądrową udostępnioną w ramach programu Nuclear Sharing mają również Włochy, Niemcy, Holandia, Belgia i Turcja. Niebawem do grona tych państw może dołączyć również Polska. Z ujawnionych informacji wynika, że broń jądrową na terytorium Polski widziałoby wielu polityków partii obecnie rządzących i samych obywateli.