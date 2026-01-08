Waszyngton od 2019 roku rozwija technologie dronowe, ale głównie były to małe urządzenia FPV, które mają wspierać działania żołnierzy w misjach rozpoznania. Jednak w 2022 roku, gdy Rosja dokonała pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, armia USA postanowiła zacząć na masową skalę produkować większe bezzałogowce kamikadze.

Waszyngton pozyskał od Ukraińców słynne irańskie drony Shahed-136, które były i są używane z powodzeniem przez Rosję na wojnie. Można nawet śmiało rzec, że jest to główna broń Moskwy każdego dnia używana do ataków na ukraińskie miasta i obiekty infrastruktury krytycznej. Amerykanie na ich bazie zbudowali swojego drona, który nosi nazwę MQM-172 Arrowhead. Jest to udoskonalona wersja Shaheda-136.

Rozwiń

USA pierwszy raz w historii użyły nowej broni w Wenezueli

To właśnie tymi dronami armia USA miała uderzyć na obiekty militarne w Wenezueli, otwierając sobie drogę do możliwości pojmania prezydenta kraju, Nicolasa Maduro. Z analiz amerykańskich mediów wynika, że bezzałogowce uderzeniowe z pełną skutecznością zniszczyły używane przez armię Wenezueli rosyjskie systemy obrony S-300. Dzięki temu, amerykańskie śmigłowce na pokładzie z siłami specjalnymi Delta Force mogły odbywać loty nad Caracas.

Społeczność International Defense Analysis (IDA) opublikowała pierwsze zdjęcia nowego amerykańskiego drona kamikadze MQM-172 Arrowhead w sierpniu 2025 roku. W czerwcu tego samego roku prezydent Donald Trump podpisał serię rozporządzeń mających na celu wzmocnienie amerykańskich zdolności w zakresie bezzałogowców oraz ograniczenie zależności od zagranicznych producentów. W lipcu przetestowano także uderzeniowego drona LUCAS, określanego jako pierwszy amerykański odpowiednik irańskich dronów-kamikadze Shahed-136. Projekt ten został opracowany przez firmę SpektreWorks.

Waszyngton ma drony kamikadze MQM-172 Arrowhead

Pentagon miał przeprowadzić testy swoich dronów w warunkach symulujących pole walki na Ukrainie. Próby te odbyły się pod koniec lipca na Alasce, gdzie sprawdzano skuteczność nowych amerykańskich bezzałogowców w realistycznych warunkach bojowych. Nowe drony USA to dowód, że dzisiejsze pole walki należy do tych maszyn, a w przyszłości będzie to najważniejsza broń defensywna.

Nie jest tajemnicą, że Waszyngton buduje dziesiątki różnej maści dronów z myślą o potencjalnej wojnie z Chinami o Tajwan. Pekin wielokrotnie pokazywał, że jego armia będzie bazowała na tych maszynach. Chodzi tutaj nie tylko o duże bezzałogowce bojowe, ale również małe i szybkie drony przenoszone przez żołnierzy w plecakach i uruchamiane w kilka sekund w celu neutralizacji wrogich żołnierzy czy pojazdów.

MQM-172 Arrowhead pozwoliły pojmać Maduro

MQM-172 Arrowhead to wielozadaniowy bezzałogowy system lotniczy (UAS) opracowany przez amerykańską firmę Griffon Aerospace. Charakteryzuje się konfiguracją skrzydła delta z napędem pusher (śmigło z tyłu), co nadaje mu wizualne podobieństwo do irańskiego drona Shahed-136. Platforma jest przeznaczona głównie jako cel powietrzny do treningu systemów obrony przeciwlotniczej, ale dzięki modułowej konstrukcji może być szybko skonfigurowana do roli drona uderzeniowego lub rozpoznawczego.

Arrowhead wyróżnia się wysoką niezawodnością, łatwością obsługi i elastycznością operacyjną, co pozwala na symulację współczesnych zagrożeń na polu walki. Pod względem technicznym dron wyposażony jest w 4-cylindrowy tłokowy silnik benzynowy chłodzony powietrzem oraz autonomiczny system nawigacji (GPS i inercyjny). Modułowa komora ładunku użytecznego umożliwia przenoszenie do ok. 45 kg, w tym od sensorów rozpoznawczych, przez moduły walki elektronicznej, po głowicę bojową.

Zobacz również: Militaria Państwa Europy jednoczą siły w stworzeniu broni antydronowej Marcin Jabłoński

Start odbywa się pneumatycznie (z katapulty) za pomocą RATO lub z systemów montowanych na pojazdach, natomiast w wersji treningowej możliwe jest lądowanie na brzuchu lub z użyciem spadochronu. Szczegółowe parametry, takie jak wymiary, masa, prędkość, zasięg czy pułap, nie są publicznie ujawniane przez producenta ze względów bezpieczeństwa.

Psy-roboty dla osób z demencją. Reagują na dotyk i polecenia głosowe 2026 Associated Press