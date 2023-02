Jak donosi The War Zone w mediach pojawiły się nowe zdjęcia amerykańskiego czołgu M1 Abrams, który wyposażony jest w specjalny system rozpoznawania celów, który działa w oparciu o sztuczną inteligencję. Głównym zadaniem tego sprzętu ma być przyspieszenie wykrywania zagrożeń.

Zdjęcia zostały opublikowane na stronie Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS). The War Zone podaje, że zostały one zrobione w trakcie pięciotygodniowego wydarzenia Project Convergence 2022 5 listopada 2022 roku, lecz zostały opublikowane dopiero 13 lutego 2023 roku.

Portal zauważa, że amerykańskie wojsko połączyło siły z inżynierami i naukowcami z C5ISR, by dokonać testów prototypu technologii opracowywanej w ramach programu ATLAS. Według dostępnych informacji do tej pory przeanalizowano działanie i zakres możliwości pozyskiwania, raportowania i śledzenia celów w "realistycznym środowisku bojowym".

The War Zone sugeruje, że nowy instrument może być podłączony docelowo do I-MILES CVTESS, który służy do wykrywania i "punktowania" trafień z pomocą laserów. Jak podaje DVIDS, ATLAS "wykorzystuje najnowocześniejsze technologie wykrywania i algorytmy uczenia maszynowego do automatyzacji zadań ręcznych podczas pasywnego pozyskiwania celów, umożliwiając załogom zaangażowanie trzech celów w tym samym czasie".