Rosyjskie satelity wywiadowcze stale monitorują sytuację na ukraińskich drogach i granicach, by zyskać informacje o ewentualnych ruchach wojsk czy transporcie sprzętu, które można wykorzystać do przeprowadzenia skutecznych ataków. To właśnie z tego powodu dostawy wyposażenia najczęściej przeprowadza się pod osłoną nocy, ale kiedy sytuacja wymaga natychmiastowego działania, trzeba znaleźć inne rozwiązanie.

“Spartanie" bezpiecznie dotarli na front cywilnymi ciężarówkami

Jeden z takich sposobów dokumentuje nagranie wykonane przez ukraińskich żołnierzy, a chodzi o dostawę brytyjskiego transportera opancerzonego FV103 Spartan. Pojazd zapakowany na cywilną ciężarówkę, a mówiąc precyzyjniej ciągnik siodłowy z naczepą, wjechał na terytorium Ukrainy z jednego z sąsiadujących krajów, sprawnie poruszał się po cywilnej infrastrukturze i pod przykrywką zwykłej dostawy bezpiecznie dotarł do miejsca docelowego, gdzie został rozładowany.



Jak dowiadujemy się z komentarza do tego materiału udostępnionego w mediach społecznościowych, przyczepa może pomieścić dwa transportery opancerzone FV103 Spartan (co zresztą widać w pewnym momencie wideo), a praktyka ta jest powszechna w Ukrainie, bo w ten sposób ukraińskie Ministerstwo Obrony ukrywa przed "rosyjskimi oczami" zachodnie dostawy. Warto tu podkreślić, że film nie jest żadnym ujawnianiem tajemnic, bo Rosjanie z pewnością zdają sobie sprawę z faktu, że taki proceder ma miejsce, ale z różnych powodów nie mogą atakować wszystkich cywilnych pojazdów, które na dodatek niczym się nie wyróżniają.

FV103 Spartan w Ukrainie. Co to za pojazd?

A co konkretnie dotarło do obrońców Kijowa w tej ciężarówce? FV103 Spartan to wprowadzony do służby w 1978 roku brytyjski transporter opancerzony należący do rodziny pojazdów CVR(T), czyli lekkich wozów bojowych produkowany, produkowany przez przedsiębiorstwo Alvis (z linii produkcyjnej od tego czasu zjechać miało ok. 1000 egzemplarzy).



Jest on przystosowany do przewozu niewielkiej liczby osób, tj. trzyosobowej załogi i czterech pasażerów, więc najczęściej wykorzystywany jest do transportu wyspecjalizowanych drużyn (np. saperów) niż zwykłej piechoty.



FV103 Spartan mierzy 5,12 m długości, 2,24 m szerokości i 2,26 wysokości, a jego masa to ok. 10 ton. Silnik wysokoprężny Cummins 6BT o mocy 190 KM (140 kW), który zastąpił stosowany oryginalnie silnik benzynowy Jaguar J60 o mocy 190 KM (142 kW), pozwala na poruszanie się z prędkością maksymalną 96 km/h. Zasięg operacyjny pojazdu wynosi 510 km, a jego uzbrojenie stanowi karabin maszynowy GPMG kalibru 7,62 mm.

FV103 Spartan dostarczany jest na Ukrainę niemal od początku wojny, od kwietnia 2022 roku - Wielka Brytania początkowo obiecała 120 egzemplarzy tego transportera, ale pod koniec ubiegłego roku zapowiedziała dostawę kolejnych 50 sztuk i to najpewniej właśnie jej część oglądamy na wideo. Warto też podkreślić, że poza Ukrainą polegają na nim także Botswana, Irak, Jordania, Łotwa, Nigeria i Oman.