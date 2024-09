W garażu zbudował potężny wóz bojowy na pokładzie z laserem

Grecy zbudowali dziwaczny pojazd na pokładzie z potężnym laserem

Jak tłumaczy Ministerstwo Obrony Grecji, pojazd może poruszać się o własnych siłach, a także być transportowany za pomocą okrętów wojennych. — System ma moc "oślepiania", i niszczenia dronów, które mogą naruszać grecką przestrzeń powietrzną, i jest "niewidoczny" dla detektorów termicznych helikopterów — powiedział twórca systemu, Kostas Soukosa.

Greccy inżynierowie zapewniają, że system laserowy powstał tylko i wyłącznie we współpracy z rodzimymi firmami i na bazie części produkowanych w Grecji. Dzięki temu w przypadku, gdy wybuchnie konflikt pomiędzy krajami NATO, Grecja nie będzie zależna w kwestiach części i serwisu od innych krajów. Wiele państw w pogoni za potężną bronią wciąż o tym zapomina, a to może być podczas wojny sprawa życia lub śmierci.

Minotaur ma moc "oślepiania" i niszczenia dronów

Ministerstwo Obrony Grecji nie ukrywa, że potężne działo laserowe do niszczenia bezzałogowców powstało w obawie o wybuch konfliktu zbrojnego na dużą skalę z Turcją o wyspy Morza Egejskiego. Jako że tureckie koncerny zbrojeniowe inwestują w drony, to właśnie taka broń w pierwszym rzędzie na pewno będzie użyta przeciwko Grecji.

Obecnie Turcja jest w trakcie testów przynajmniej trzech potężnych dronów bojowych i jednego myśliwca 5. generacji. Chociaż obecnie nie zapowiada się, by w najbliższym czasie doszło do wojny pomiędzy Grecją a Turcją, to jednak w obliczu wybuchu wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, sytuacja może się szybko odmienić. Co ciekawe, Grecja ma zamiar rozpocząć sprzedaż swojego wynalazku. Być może niebawem trafi na Ukrainę.