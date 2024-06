W końcu pokazano w akcji prototyp czołgu Leopard 2A-RC 3.0

Leopard 2A-RC 3.0 od KNDS w pełnej krasie

KNDS chwali się, że system wieżowy pozwala na adaptację dowolnej armaty standardu NATO o długości 44 i 55 kalibrów czy kal. 130 mm czy 140 mm oraz najróżniejsze uzbrojenie główne. W demonstratorze zastosowano jednak klasyczną armatę gładkolufową 120 mm Rh-120 L55A1.

Nie zabrakło też zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia z armatą automatyczną 30 mm. Co ciekawe, automat ładowania o wysokiej wydajności może przygotować wieżę do 3 wystrzałów w zaledwie 10 sekund. Dodano też modułowy magazyn na naboje. Armata może być zasilana amunicją programowalną 30 mm x 113 do zwalczania bezzałogowców i wielozadaniową wyrzutnią rakietową nieujawnionego typu LOS/NLOS oraz wyrzutnie granatów dymnych/aerozolowych.