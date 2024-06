Szwajcaria odmawia pomocy Ukrainie i sama ma problem

Jako że Szwajcaria nie znajduje się w NATO, armia musiałaby się bronić we własnym zakresie. Dlatego już dwa lata temu, rząd postanowił zakupić najnowocześniejszą broń w Stanach Zjednoczonych. Waszyngton zgodził się na sprzedaż rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot, ale teraz stało się jasne, że Szwajcaria prędko tej broni defensywnej nie dostanie.

Jak podaje szwajcarski dziennik Blick, "Szwajcarzy czekają na dostawy rakiet do systemu Patriot. Problem jednak w tym, że dla USA priorytetem jest teraz Ukraina, w związku z czym dostawy amunicji do Szwajcarii zostały wstrzymane. Szwajcarzy ponoszą porażkę zdolności obronnych". Co ciekawe, ta sytuacja prędko się nie zmieni na lepsze.