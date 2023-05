W Polsce rozpoczyna się budowa nowoczesnego laboratorium rakietowego

Polska Grupa Zbrojeniowa i spółka HOCHTIEF Polska podpisały umowę na wykonanie robót budowlanych nowego laboratorium do testowania systemów rakietowych. Będzie to kompleks, korzystający z technologii HWIL (Hardware-in-the-Loop). Tłumaczymy, jakie ma to znaczenie dla naszej armii.

Zdjęcie W Polsce rozpoczęła się budowa jednego z najważniejszych kompleksów wojska / 123RF/PICSEL