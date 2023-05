Ukraińcy pokazali, czym zaatakowali potężne rosyjskie okręty

Te same morskie drony, które uszkodziły okręt Admirał Makarow

Tymczasem ujawniono, jakie drony morskie brały udział w ataku na jeden z najważniejszych okrętów Floty Czarnomorskiej. Okazuje się, że są to bezzałogowe łodzie, które wcześniej skutecznie wyeliminowały ze służby okręt o nazwie Admirał Makarow, następcę słynnego krążownika Moskwa.

O tych dronach głośno zrobiło się jesienią ubiegłego roku. Są to bezzałogowe łodzie bazujące na kanadyjskich skuterach wodnych od Sea-Doo. Zainstalowano w nich silnik spalinowy o nazwie Rotax, który zdolny jest do rozpędzenia łodzi do 80 km/h. Drony mają ok. 5,5 metra długości i masę ok. 1000 kilogramów, z czego 200 kilogramów stanowi sam materiał wybuchowy. Głowica bojowa z detonatorami kontaktowymi znajduje się z przodu łodzi. Eksplozja następuje automatycznie po uderzeniu w cel.