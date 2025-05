- Ostatnia partia F-16 zostanie oficjalnie dostarczona do Ukrainy w poniedziałek [26 maja - przypis red.]. Oznacza to, że wszystkie 24 obiecane myśliwce wkrótce znajdą się w Ukrainie - stwierdził minister Brekelmans w wywiadzie. Po potwierdzeniu zrealizowania dostawy Holandia będzie więc pierwszym krajem z tzw. Koalicji F-16, który oficjalnie przekaże Ukrainie całą pulę obiecanych samolotów.

Haga otrzymała zgodę od USA na wysłanie F-16 do Ukrainy w sierpniu 2023 roku. Pierwszy myśliwiec przekazano w październiku 2024 roku, niespełna dwa miesiące po wycofaniu ich ze służby w Królewskich Holenderskich Siłach Powietrznych.

Oprócz 24 F-16 z Holandii, Ukraina ma zapewnione jeszcze 19 samolotów z Danii (oficjalnie przynajmniej 12 miało już zostać dostarczonych), 30 z Belgii (dostawy mają rozpocząć się w następnym roku) oraz 6 z Norwegii (według norweskiego ministerstwa obrony kilka maszyn już trafiło do Ukrainy). Wszystkie państwa przekazują F-16 w związku z modernizacją swojej floty samolotów bojowych i wprowadzeniem F-35

Samoloty F-16 są regularnie wykorzystywane blisko frontu do zwalczania rosyjskich samolotów, walki elektronicznej oraz wspierania sił lądowych. Od pierwszych dostaw w sierpniu 2024 roku Siły Powietrzne Ukrainy straciły trzy myśliwce

Co potrafią ukraińskie F-16?

Ukraina otrzymuje samoloty F-16AM/BM (jednomiejscowe/dwumiejscowe), czyli zmodernizowane maszyny seryjnej wersji myśliwca A/B Block 15, które przeszły tzw. Mid Life Update w latach 90. Jednym z ich najważniejszych ulepszeń było wprowadzenie modułowego komputera misji (MMC), który był kluczem do zwiększenia możliwości samolotów i zestrojenia z nowymi czujnikami i uzbrojeniem.

F-16AM/BM posiadają ulepszony interfejs z nowymi wyświetlaczami. Ich radar AN/APG-66(V)2 pozwala na śledzenie do dziesięciu celów jednocześnie. Przy tym F-16AM/BM po Mid Life Update mają o 25 proc. poprawiony zasięg wykrywania i śledzenia obiektów względem samolotów F-16A/B .

Ukraińskie F-16 posiadają szeroką gamę uzbrojenia. Nagrania z frontu, na których widać te maszyny pokazują, że do zwalczania wrogich samolotów wykorzystują pociski krótkiego zasięgu (35 kilometrów) AIM-9L/M oraz średniego zasięgu (około 110 kilometrów) AIM-120C AMMRAM. Ukraińskie F-16 są też wykorzystywane do ataków na cele lądowe, przenosząc bomby szybujące GBU-39 SDB, które mają donośność ok. 74 kilometrów. W ramach walki elektronicznej ukraińskie F-16 wykorzystują zasobniki AN/ALQ-131, które zagłuszają rosyjskie pociski naprowadzane sygnałem radarowym i na podczerwień.