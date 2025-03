Takie smutne wieści dla naszego wschodniego sąsiada podał portal Defense Express, rzucając światło na kulisy brytyjskiej decyzji. Eurofighter Typhoon to zaawansowany myśliwiec wielozadaniowy , który od lat stanowi trzon brytyjskich sił powietrznych RAF. Wersja Tranche 1, o której mowa, to jednak najstarsza generacja tych samolotów, wprowadzona do służby na początku XXI wieku.

Choć maszyny te były przełomowe w swoim czasie, dziś ich możliwości bojowe są ograniczone w porównaniu z nowszymi wariantami, takimi jak Tranche 2 czy Tranche 3. Starsze Typhoony mają mniejszy zakres uzbrojenia , mniej zaawansowaną awionikę i są mniej przystosowane do współczesnych realiów pola walki, w tym do zwalczania nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej czy prowadzenia precyzyjnych uderzeń na cele naziemne.

Decyzja Londynu wynika z pragmatyzmu. Po pierwsze, Eurofightery Tranche 1 nie spełniają w pełni potrzeb ukraińskiego frontu, gdzie kluczowe są maszyny zdolne do szybkiego reagowania , operowania w trudnych warunkach i skutecznego przeciwdziałania rosyjskim systemom obrony powietrznej. Po drugie, ich stan techniczny wymagałby znacznych nakładów na remonty i modernizację, co w obliczu pilnych potrzeb Ukrainy byłoby nieefektywne czasowo i finansowo.

Brak Typhoonów Tranche 1 nie oznacza jednak, że Ukraina pozostaje bez wsparcia lotniczego. Wiele krajów NATO, takich jak Holandia, Dania czy Norwegia, zadeklarowało przekazanie myśliwców F-16, które są bardziej uniwersalne i lepiej dostosowane do obecnych realiów konfliktu. Co więcej, Polska również wspiera Ukrainę, przekazując m.in. samoloty MiG-29, a nasz MON zasygnalizował gotowość do dalszej pomocy w tym zakresie, pod warunkiem wsparcia sojuszników. F-16, w przeciwieństwie do Typhoonów Tranche 1, oferują prostszą logistykę, szerszą dostępność części zamiennych i większe doświadczenie ukraińskich pilotów w operowaniu podobnymi maszynami poradzieckiego pochodzenia.