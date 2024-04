Rosjanie zdobyli wozy Marder, Bradley czy CV90

Marder to niemiecki gąsienicowy bojowy wóz piechoty opracowany i produkowany przez koncern Rheinmetall AG. CV90 to szwedzki bojowy wóz piechoty. Służy jako typowy BWP, ale jest również platformą dla pojazdów do innych zadań. Tymczasem Bradley to z kolei amerykański gąsienicowy bojowy wóz piechoty opracowany i produkowany przez amerykańską firmę FMC Corporation.

Rosjanie wcześniej rozebrali na śrubki każdy z tych pojazdów w celu poznania technologii zaprojektowanych, zbudowanych i używanych w krajach NATO. Dzięki temu będą mogli, na drodze inżynierii wstecznej, spróbować odtworzyć produkcję różnych elementów tych pojazdów i tym samym udoskonalić swoje uzbrojenie.