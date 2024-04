Jakie znacznie mają pociski ATACMS dla Ukrainy

Wiadome jest, że nowe pociski balistyczne będą ważnym asem w rękach Ukraińców. Wystrzeliwane z wyrzutni rakietowych M142 HIMARS i M270 MLRS mogą pozwolić na atak w głąb terytoriów na Krymie, czy w ważne punkty logistyczne i ścieżki zaopatrzenia za frontem. Niemniej należy pamiętać, że według dotychczasowych założeń nowe pociski ATACMS nie będą mogły zostać wykorzystane do niszczenia celów na terytorium przedwojennej Rosji. To element polityki Waszyngtonu, która według niego ma uniemożliwić eskalację konfliktu i administracja USA raczej tego nie zmieni w najbliższym czasie.



Zdjęcie Wyrzutnia M142 HIMARS wystrzeliwująca pocisk ATACMS / @ukraine_map / Twitter

Jakie pociski ATACMS może dostać Ukraina?

Pomimo wielu wskazówek, na ten moment kwestia wysłania pocisków ATACMS o większym zasięgu na Ukrainę pozostaje w gestii spekulacji. Nie wiadomo także, ile takich pocisków teraz dostanie Kijów. Niemniej możemy wskazać dokładnie jakie wersje ATACMS mogą znaleźć się w najnowszej transzy.

Podstawowo możemy mówić o dostawach pocisków ATACMS, które już wcześniej trafiły do rąk Ukraińców - M39 Block I. Pocisk ten ma naprowadzanie inercyjne i przenosi głowicę amunicji kasetowej z 950 bombami przeciwpiechotnymi/ przeciwpancernymi M74. Po zdetonowaniu zasypują obszar ogromną siłą ognia. M39 Block I to ATACMS o najmniejszym zasięgu "tylko" 165 kilometrów.

Nowym pociskiem, który może otrzymać Ukraina jest M39A1 Block IA. Jest bardziej zaawansowany pod względem naprowadzania, implementując do inercyjnego systemu nawigację satelitarną GPS. Ma mniejszy ładunek bojowy 300 mniejszych bomb M74. Nad standardowym ATACMS ma jednak bardzo kluczową przewagę - zasięg aż 300 kilometrów.

Innym wariantem pocisku ATACMS, który może trafić na Ukrainę jest M48 QRU (Quick Reaction Unitary). Ma praktycznie takie same parametry Jak M39A1, jednak zamiast 300 bomb M74 wykorzystuje odłamkowo-burzący ładunek wybuchowy WDU-18/B o masie ok. 226 kg, który detonuje się przy uderzeniu. W ten sposób tworzy z ATACMS broń bardzo precyzyjnego uderzenia.

Zdjęcie Wersje pocisku ATACMS / @ColbyBadhwar / Twitter

Istnieje jeszcze najnowsza wersja ATACMS, czyli M57. To rozwinięcie M48, które usprawniono o zmodyfikowane systemy naprowadzania inercyjnego i nawigacyjnego. Według szacunków zmniejszyło to możliwy błąd uderzenia do 9 metrów. Biorąc pod uwagę, że mówimy tu o pocisku balistycznym lecącym do celu 300 kilometrów, to jak trafić w kolibra z odległości kilkuset metrów. Niemniej ze względu na swoją nowoczesną konstrukcję i fakt, że jest produkowana dopiero od 5 lat, jest mała szansa, że akurat wersja M57 ATACMS trafi na Ukrainę.