Giorgia Meloni, premier Włoch, zapowiedziała, że powstaje nowy pakiet wojskowy dla Ukrainy, który ma pomóc naszemu wschodniemu sąsiadowi w ochronie infrastruktury krytycznej. Meloni powiedziała: - Dużo nad tym pracowaliśmy razem z Francją, aby szybko połączyć nasze technologie, System obrony powietrznej SAMP-T jest bardzo ważny, ale nowy pakiet pomocowy obejmuje także inne systemy m.in. Skyguard -. Według deklaracji Rzym ma ponadto pomóc Ukrainie w rozminowywaniu jej terytorium.

Systemy obrony powietrznej od Włoch

System Skyguard Aspide jest naziemnym przeciwlotniczym systemem rakietowym, który powstał w trakcie wspólnych działań Włoch i Szwajcarii. Sprzęt zamontowany jest na mobilnej platformie. Pociski osiągają prędkość 1324 m/s, posiadają również półaktywny radar, a ich głowica waży 30 kg. Mogą one niszczyć cele znajdujące się na wysokości do 8 000 m w maksymalnej odległości 35 km. Bazą do opracowania tych rakiet był amerykański pocisk RIM-7E Sea Sparrow. Typowa jednostka składa się z dwóch bliźniaczych dział oraz z radaru służącego do kierowania ogniem.